Biella, esce fumo da un'abitazione: passanti e residenti chiamano il 112 FOTO

Esce del fumo nero dallo scantinato di un'abitazione disabitata, residenti e passanti lo notano e allertano subito il 112. È successo poco prima delle 19 di oggi, 2 marzo, in via Cottolengo, a Biella.

Sul posto i Vigili del Fuoco per le operazioni di spegnimento e successiva messa in sicurezza. Sono in corso gli accertamenti di rito per meglio delineare i contorni dell'accaduto. Si sospetta un cortocircuito. Presenti anche gli agenti della Polizia per la viabilità, ora rallentata su ambedue le direzioni.