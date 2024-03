Nella giornata di lunedì 4 marzo, dalle 8.30 al-le 15.30, in alcune zone di Sandigliano è prevista l'interruzione dell'energia elettrica.

Le vie interessate sono: via Gramsci, via La Marmora, via Carducci e via Cavour.

Per dettagli sui numeri civici consultare il sito del Comune.