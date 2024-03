Piazzo, ostello della gioventù: per altri 10 anni a disposizione del Comune che pensa a dargli un nuovo futuro

L'ostello della gioventù al Piazzo, l’immobile delle “Ex carceri di Biella”, resterà in disponibilità del Comune di Biella per altri 10 anni. Intanto però l'amministrazione si sta anche muovendo per pensare a dare un nuovo futuro allo stabile.

Il 1° giugno 2005, Comune di Biella e Demanio avevano stipulato un contratto per la cessione dell'ostello dal Demanio a Palazzo Oropa per la durata di diciannove anni, la cui scadenza era stata fissata il prossimo 31 maggio 2024.

Per questo motivo, per evitare che scadesse, la giunta Corradino ha provveduto in questi giorni per tempo al rinnovo del contratto.

A scadere sempre il 31 maggio è però anche la concessione all'attuale gestore dell'ostello all' Anteo. E a questo proposito il Comune è al lavoro per preparare un nuovo bando.

"Prima di tutto era importante assicurarci di poter ancora gestire noi l'immobile - spiega l'assessore al Patrimonio Silvio Tosi - , e questo è stato fatto rinnovando il contratto con il Demanio per altri 10 anni. Ora penseremo al suo futuro, redigendo un bando per dare nuovamente la struttura in gestione, e la volontà è però quella di farlo essere a tutti gli effetti un ostello della gioventù, puntando ancora di più sul turismo. Di tempo ne abbiamo, gli uffici sono al lavoro".