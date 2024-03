Sogni di essere un supereroe?

Sogni di avere, di essere un supereroe?

Chi non ha mai sognato di essere un super eroe o di avere un super potere?Immagina di avere un superpotere…che ti fa capire le persone veramente, che le fa sentire speciali e che ti permette di risolvere, come un super eroe, i problemi. Fantascienza? E se ti dicessi che questo super potere lo abbiamo proprio tutti e basa solo allenarlo?

Si chiama Ascolto Attivo. Tutti sentiamo, ascoltiamo, percepiamo, ma... L'ascolto attivo non è solo sentire le parole, è avere in mano la chiave per aprire una porta che porta al cuore di chi ci parla. È fondamentale per capirle davvero le persone, per creare relazioni più forti e sincere e per entrare in connessione profonda.

Quali sono i motivi per cui l’Ascolto Attivo è così importante da farci diventare supereroi?

Le persone sentendosi capite, apprezzate e coccolate approfondiscono le relazioni;

Capendo meglio il punto di vista dell’altro si riescono a trovare soluzioni che soddisfano tutti;

Si impara più velocemente da chi ti sta vicino e dal mondo.

Questo super potere va attivato e allenato con la teoria e soprattutto con la pratica ed è fantastico in quanto più lo usi, più diventa forte! Su come allenarlo ne parleremo nel prossimo articolo, se non vuoi aspettare puoi trovare tante risposte pratiche nel mio libro "IO TI ASCOLTO, l'ABC dell'ascolto attivo a casa a scuola, nel lavoro e nella vita".