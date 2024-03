BeautyMed Biella, come contrastare la cellulite

CELLULITE

Una delle “patologie” più diffuse che interessa circa il 90% delle donne, indipendentemente dall'età e dalla forma fisica e può riguardare anche gli uomini., è la Panniculopatia edematosa-fibrosclerotica (PEFS) meglio conosciuta come cellulite, un complesso di alterazioni evolutivo della crescita del tessuto adiposo. Si manifesta con la comparsa soprattutto su fianchi, cosce, glutei e addome di fossette irregolari che danno vita alla cosiddetta "pelle a buccia di arancia” è dovuta ad un alterato metabolismo localizzato a livello del tessuto sottocutaneo che determina un aumento delle dimensioni delle cellule adipose e una ritenzione idrica negli spazi intercellulari.

Quali sono le cause della cellulite?

Il meccanismo alla base della cellulite è piuttosto complesso. In condizioni ottimali, le cellule adipose presenti nell'ipoderma funzionano da riserva di energia per l'organismo. Alterazioni ormonali, stress, vita sedentaria, alimentazione non corretta, predisposizione genetica, alterazioni della circolazione sono fra le principali cause.

Quali sono i sintomi della cellulite?

La cellulite si presenta come un cuscinetto sporgente e con la cosiddetta "pelle a buccia d'arancia", più o meno pronunciata. Può essere di varia gravità: nei casi più lievi le fossette e le increspature della pelle sono appena visibili; nei casi più gravi i noduli di grasso che si formano assumono dimensioni anche considerevoli e risultano duri al tatto.

Come si manifesta la cellulite?

La cellulite può manifestarsi in diverse aree corporee anche nello stesso soggetto e viene normalmente classificata con la scala Nürnberg e Müller che la divide in 4 stadi:

- 0 = assenza di cellulite

- 1 = la pelle affetta risulta liscia ma compaiono segni di cellulite pinzando la pelle o contraendo i muscoli

- 2 = le introflessioni della cellulite sono presenti e visibili anche senza sollecitare la pelle

- 3 = presenza di alterazioni dello stadio in maggior numero e su un’area più estesa accompagnate dalla presenza di noduli

Sono state introdotte altre classificazioni dove la severità dell’inestetismo e delle alterazioni topografiche può essere misurate in densità, dimensioni, profondità oltre che considerando la lassità dei tessuti ed altri parametri fisiologici

Viene così caratterizzata come:

- Edematosa: associata ad un edema cioè accumulo di liquidi, soprattutto intorno alle caviglie, ai polpacci, alle cosce e alle braccia.

- Fibrosa: associata a fibrosi, cioè ad un aumento delle strutture trabecolari e dei setti di tessuto connettivo che ripartiscono in diversi libi il tessuto adiposo sottocutaneo. È caratterizzata da piccoli noduli non percepibili al tatto se non come rugosità sottocutanea e dalla cute a buccia d’arancia

- Sclerotica: dove forma una sclerosi, così un indurimento dei tessuti associati a noduli di fra

Come prevenire la cellulite?

Tra le norme da seguire per prevenire la cellulite:

- seguire una dieta equilibrata, con abbondanza di fibre;

- evitare di indossare indumenti che ostacolino la circolazione linfatica, soprattutto degli arti inferiori;

- svolgere regolare attività fisica;

- non assumere stimolanti, ormoni o pillola anticoncezionale

Diagnosi

Nonostante la tendenza sia quella di considerarla un inestetismo, la cellulite può diventare un vero problema di salute. Infatti la crescita esagerata del pannicolo adiposo può compromettere la circolazione linfatica e venosa, causare edemi, comprimere nervi con sensazioni dolorose. La diagnosi deve essere effettuata dallo specialista, che si servirà:

- dell'esame anamnestico del paziente (abitudini di vita, storia ponderale, abitudine al fumo, assunzione di farmaci);

- di esami volti all'accertamento di una situazione di stasi e/o insufficienza venosa cronica degli arti inferiori (presenza di discromie, capillari visibili, microvarici o varici, edemi);

- dell'esame Doppler per completare l'indagine del circolo venoso;

- della valutazione dei rapporti tra massa magra, massa grassa, contenuto totale di acqua, metabolismo basale;

- dell’ecografia, in grado di distinguere le diverse forme in cui il tessuto adiposo può presentarsi (aumentato di spessore, edematoso, fibrotico, nodulare);

- della termografia, in grado di rilevare la cellulite al primo stadio, quando ancora non è visibile o rilevabile al tatto.

Come prevenire e trattare la cellulite?

Non esiste un vero e proprio trattamento unico e miracoloso purtroppo e pertanto il trattamento stesso dovrà essere personalizzato in base alla diagnosi. In linea di massima una raccomandazione comune a tutti è:

