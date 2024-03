Anche Gifflenga aderisce al programma JTWIA, JUST THE WOMAN I AM

Anche il Comune di Gifflenga ha scelto di aderire al programma JTWIA, JUST THE WOMAN I AM, individuando tra i sentieri già esistenti sul territorio comunale, un percorso permanente di 5 km dedicato. L’obiettivo, oltre che sostenere la ricerca universitaria sulla salute e sul cancro tramite la raccolta delle donazioni, è quello di coinvolgere tutte le fasce di età e promuovere i corretti stili di vita, al fine di prevenire e contrastare le malattie croniche che vedono nella sedentarietà una delle principali cause.

Il progetto è realizzato in collaborazione con il Dipartimento di Prevenzione di Asl Biella, l’ASD Splendor 1922 e la Pro loco di Gifflenga e sarà inaugurato domenica 17 marzo, alle ore 10. In verità l'inaugurazione era prevista per domani ma è stata rinviata per il maltempo. Dopo la cerimonia del taglio del nastro, che avverrà nell’area sportiva adiacente al Salone polifunzionale “Gifflenga Village”, la partenza della corsa – camminata è fissata alle ore 10.30.

Il tracciato, interamente pianeggiante e privo di barriere architettoniche, si snoda lungo il marciapiede ciclopedonale e su strade bianche, toccando i cantoni che compongono il piccolo paese campestre. Lasciato il centro abitato, si camminerà tra risaie e frutteti, ammirando all’orizzonte le montagne e un scintillante Monte Rosa.

A seguire verrà allestito un buffet finale, offerto a tutti i partecipanti.