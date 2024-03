4 premi nazionali all’ASL di Biella: miglioramento della vita dei pazienti e caregiver.

Quattro dei progetti dedicati al miglioramento della vita dei pazienti dell’Asl di Biella candidati dalla Struttura Complessa Direzione Professioni Sanitarie, sono stati premiati al “Patient Engagement Award”, un concorso istituito in Italia da Helaglobe e dedicato a progetti realizzati nel mondo dell’health care, al fine di individuare, sostenere e premiare le proposte e le esperienze concrete volte al miglioramento della vita dei pazienti e dei caregiver (ossia di coloro che si prendono cura della loro salute). Nei giorni scorsi ha avuto luogo la consegna dei riconoscimenti a Biella.

Tra i centri premiati, anche la ASST di Bergamo, l’Istituto Europeo Oncologico e l’Università di Sassari. La cerimonia di premiazione ha avuto luogo a Firenze alla fine del 2023, ma nel caso dell’ASL BI è stata prevista anche una consegna ufficiale a Biella, avvenuta nelle scorse settimane.

La giuria era composta da rappresentanti delle Associazioni e Federazioni nazionali di pazienti e da esponenti delle istituzioni ed esperti in comunicazione:

₋ Ylenia Zambito, Senatrice e Segretario della 10a Commissione permanente Affari sociali, sanità, lavoro pubblico e privato, previdenza sociale;

₋ Enrica Menditto, Direttrice Centro Interdipartimentale di Ricerca in Farmacoeconomia e Farmacoutilizzazione dell’Università degli Studi di Napoli Federico II;

₋ Mario Del Vecchio, Affiliate Professor di Government, Health and Not for Profit presso SDA Bocconi School of Management;

₋ Marta Battioni, Vicepresidente Legacoopsociali;

₋ Francesco Di Costanzo, Presidente PAsocial - Associazione Nazionale per la comunicazione e informazione digitale;

₋ Michela Di Trani, Psicologa e psicoterapeuta, docente dell’Università degli Studi di Roma La Sapienza.

I quattro progetti a cura della Struttura Complessa Direzione delle Professioni Sanitarie, diretta da Antonella Croso, sono stati riconosciuti come esperienze concrete per il miglioramento della vita dei pazienti e dei loro familiari, per il contributo fornito nella divulgazione della cultura del “patient engagement”, per la creazione di sinergie nel mondo dell’assistenza sanitaria, nonché per la costruzione di un modello di partecipazione attiva del paziente nel percorso di cura. I progetti candidati sono stati giudicati secondo criteri di valutazione quali innovazione, replicabilità e risultati/impatto sociale.

All’Azienda Sanitaria biellese è stato assegnato il primo premio nella categoria ACTIVATION, per il progetto “Ambulatorio infermieristico dello scompenso cardiaco”. Secondo classificato nella categoria EMPOWERMENT il progetto “L’infermiere respiratorio: professione in evoluzione per l’Empowerment e l’Engagement della persona con problematiche respiratorie”. Medaglia d’argento anche nella categoria HEALTH LITERACY, con il progetto “La riabilitazione del pavimento pelvico”, mentre il progetto “Educazione all’auto-cateterismo” si è piazzato al terzo posto per la categoria COMPLIANCE.