Progetto Polis Poste Italiane: prossima chiusura ufficio postale Mottalciata

Prosegue nel Biellese il progetto Polis- Casa dei Servizi di Cittadinanza digitale che coinvolge gli uffici postali della Provincia. Per consentire l'avvio dei lavori tecnici propedeutici alla realizzazione del Progetto nel Comune di Mottalciata, resterà chiuso al pubblico dal 13/03/2024 al 25/03/2024.

Durante tutto il periodo di chiusura, la clientela potrà rivolgersi all'ufficio posta di Cossato in Via Repubblica 8, dove sarà possibile ritirare pacchi e corrispondenza inesitata in giacenza ed effettuare operazioni.L'ufficio postale di Mottalciata riaprirà il 26/03/2024, salvo imprevisti di cui si darà tempestiva comunicazione.