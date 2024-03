Protezione Civile e prevenzione, il ministro Musumeci in visita a Biella FOTO e VIDEO

Protezione Civile e prevenzione, il ministro Musumeci in visita a Biella (servizi di Mauro Benedetti, Catia Ciccarelli e Giacomo Chiarini per newsbiella.it)

Si è da poco conclusa la visita di Nello Musumeci, il ministro per la Protezione Civile del governo Meloni che, nella mattinata di oggi, 2 marzo, ha raggiunto la città di Biella per il saluto ai volontari del Piemonte presso la sede del Coordinamento di via Gersen.

Presenti istituzioni e autorità cittadine, provinciali e regionali. Terminata la rassegna degli uomini, il ministro Musumeci ha illustrato gli interventi governativi in tema di Protezione Civile e prevenzione.

È poi seguita la cerimonia di consegna degli attestati di riconoscimento ai volontari che hanno partecipato alle emergenze nazionali ed internazionali nel corso del 2023 come Turchia (marzo), Emilia Romagna (maggio) e Toscana (novembre).

Di seguito l'intervista del ministro ai nostri microfoni.