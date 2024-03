Biella, sottosegretario Delmastro in Questura e Comando Carabinieri per esprimere solidarietà a forze dell’ordine FOTO

Biella, sottosegretario Delmastro in Questura e Comando Carabinieri per esprimere solidarietà a forze dell’ordine

Il sottosegretario di Stato alla Giustizia Andrea Delmastro, insieme all’assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino, al segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini e a una delegazione di assessori e consiglieri comunali, si sono recati questa mattina in Questura e al comando provinciale dei Carabinieri per esprimere solidarietà alle forze dell’ordine dopo i violenti attacchi degli ultimi giorni, con una serie di aggressioni fisiche e a mezzo stampa inaccettabili verso uomini e donne che ogni giorno lavorano per proteggere gli italiani e assicurare la nostra sicurezza.

Il segretario provinciale di Fratelli d’Italia Cristiano Franceschini: “Gli agenti ci hanno ringraziato per la visita e la solidarietà espressa: Fratelli d'Italia continuerà a far sentire loro tutto il sostegno di cui necessitano per garantire a tutti noi la sicurezza e la legalità, come ogni giorno fanno con dedizione. Noi gli siamo grati per questo".