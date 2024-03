Bagno di folla a Biella per la visita del ministro Musumeci: “Governo vicino ai volontari di Protezione Civile” FOTO

Bagno di folla e d'affetto sincero per il ministro per la Protezione Civile del Governo Meloni, Nello Musumeci, che ha visitato questa mattina la sede della Protezione Civile di via Gersen a Biella. Ad accompagnarlo il sottosegretario alla Giustizia, Andrea Delmastro, l'assessore Regionale Elena Chiorino, il segretario provinciale di Fratelli d'Italia Cristiano Franceschini e una delegazione del Comune di Biella, guidata dal sindaco Claudio Corradino e dall'assessore Davide Zappalà.

Il Ministro ha ringraziato per l'impegno e la determinazione i numerosi volontari del Coordinamento di Protezione Civile Provinciale, guidati dal presidente Cleto Canova, consegnando loro gli attestati di riconoscimento per aver partecipato alle emergenze nazionali ed internazionali nel corso del 2023 in Turchia, Emilia Romagna e Toscana.

Il Ministro Musumeci ha sottolineato come “Il Governo è vicino ai volontari di Protezione Civile ed è grato per quello che stanno facendo. Troppo spesso il loro impegno non è considerato come meriterebbe: stare accanto a loro ed ascoltarli è fondamentale in un momento in cui vi è in atto il tentativo di mettere a repentaglio il sistema di Protezione Civile. Noi non lo consentiremo. Anche per questo motivo - ha ribadito il Ministro - ho chiesto al Dipartimento Nazionale di lavorare per una nuova formazione dei volontari puntando sulla prevenzione per la gestione delle emergenze e la rigenerazione anagrafica. Il mio ringraziamento va al sottosegretario Andrea Delmastro e all'assessore Elena Chiorino per aver organizzato questo incontro: porterò con me questa splendida comunità di volontari biellesi che fa onore alla Protezione Civile Nazionale”.

Per il Sottosegretario alla Giustizia Andrea Delmastro "abbiamo ricevuto a Biella il Ministro insieme all’Assessore regionale al Lavoro Elena Chiorino ed i volontari della Regione Piemonte. Abbiamo discusso di prevenzione, adattamento climatico e mitigazione dei rischi idrogeologici sui territori, con attenzione particolare al contesto piemontese, da sempre area morfologicamente complessa. Il Piemonte, così come tutta l’Italia, ha bisogno della massima attenzione per affrontare eventi che sarebbe improprio, se non errato, considerare ancora eccezionali. Da qui l’attenzione del Governo Meloni alla Protezione civile. Il ministro ha inoltre approfondito le iniziative poste in essere dal Governo in questo senso e quelle che l’Esecutivo ha in programma per il prossimo futuro. L’evento è stata occasione per ringraziare anche i tantissimi volontari che si spendono in ogni emergenza per assistere e supportare gli italiani: sono il nostro "esercito di pace’”.

L'Assessore Chiorino ha colto l'occasione per ringraziare il Ministro e sottolineare come sia "di fondamentale importanza far avvicinare i giovani alla Protezione Civile: siamo onorati di aver costituito proprio qui, in provincia di Biella il primo gruppo giovanile di Protezione Civile. Ragazzi di 14 anni che entrano in contatto con il meccanismo di Protezione Civile attraverso esercitazioni coordinate con le scuole. L’obiettivo - ha concluso Chiorino - è quello di trasmettere loro l’importanza di valori come il rispetto e l’attenzione, ma anche passione verso il volontariato. A 18 anni questi giovani saranno operativi, perché già formati, e quindi pronti a entrare a tutti gli effetti in quella meravigliosa famiglia che è la Protezione Civile”.