Bielmonte, all'Oasi Zegna torna il Raduno Sciatori d'epoca: lo Slalom storico in notturna

Sabato 2 marzo torna sulle piste di Bielmonte l'appuntamento con il fascino dello sci vintage. Uno speciale slalom storico in notturna dedicato al maestro Mario Ferragut che nel 1956 fondò la Scuola Sci di Bielmonte. L’evento, per la sua particolarità, è ormai considerato quasi una rievocazione storica dove sport e costume della seconda metà del XX secolo coinvolge sportivi ma non solo. La partecipazione come pubblico a questa gara d’antan è infatti libera e tutti gli spettatori sono invitati a vestirsi anch'essi con abiti vintage dell'epoca. La gara è aperta a tutti con la sola condizione della partecipazione con sci diritti.





PROGRAMMA

- ore 15.00 distribuzione pettorali presso la Scuola Sci Bielmonte Oasi Zegna

- ore 17.30 sfilata degli atleti e ricognizione percorso

- ore 18.15 partenza gara

- ore 20.15 premiazione

- ore 20.45 cena presso l'Albergo Ristorante Bucaneve di Bielmonte.

Si raccomanda la prenotazione direttamente con la struttura (tel. 015 744184 - bucaneve@oasizegna.com)



CATEGORIE (maschile e femminile)

PIONIERI: sci in legno con solette non plastificate e scarponi in cuoio;

ANTICHI: sci in legno con solette plastificate o metallo fibra antecedenti il 1975, scarponi in cuoio;

VINTAGE: sci diritti metallo/plastica e scarponi in plastica;

PIONIERI TELEMARK: sci in legno e scarponi in cuoio;

VINTAGE TELEMARK: sci diritti metallo/plastica.



Per tutte le categorie è gradito abbigliamento consono all'attrezzatura.



REGOLAMENTO

La partecipazione alla gara è aperta senza limiti di età a tutti i possessori di SCI DIRITTI suddivisi nelle categorie PIONIERI, ANTICHI, VINTAGE, PIONIERI TELEMARK, VINTAGE TELEMARK.



ISCRIZIONI

Le iscrizioni sono aperte fino a un massimo di 120 partecipanti. È gradita la preiscrizione.

scuolascibielmonte.it - Claudio 335 6189489 - Marco 348 8720506.



PREMI

Trofeo Moving:

Premi per i primi 3 classificati di ogni categoria;

Premio Speciale "Sciatore d'Epoca DOC" per il più giovane e il più anziano concorrente;

Premio migliori spettatori vintage, maschile e femminile.