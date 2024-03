Delmastro e Chiorino e Franceschini in Questura e Comando Carabinieri Biella: “Solidarietà dopo gli attacchi”

“Domani, a Biella, insieme all’Assessore Regionale al Lavoro, Elena Chiorino, al Segretario Provinciale di Fratelli d’Italia, Cristiano Franceschini, e a una delegazione di consiglieri comunali, sarò alle 9 in Questura e alle 9.45 al Comando Provinciale dei Carabinieri. Vogliamo esprimere la nostra solidarietà alle Forze dell’Ordine dopo i violenti attacchi degli ultimi giorni, una serie di aggressioni inaccettabili verso uomini e donne che ogni giorno lavorano per proteggere gli italiani e assicurare la nostra sicurezza. Il Governo Meloni ha previsto pene più severe per chi si macchia di aggressioni verso i nostri agenti, una misura del DL sicurezza di cui siamo estremamente orgogliosi. Giù le mani dalle Forze dell’Ordine: tuteliamo chi ci tutela!”. È quanto dichiara in una nota Andrea Delmastro delle Vedove, Deputato di Fratelli d’Italia e Sottosegretario alla Giustizia.

“Le aggressioni subite dalle nostre donne e dai nostri uomini in divisa sono inaccettabili. Non solo la violenza antagonista, non solo gli oltraggi sui social media: anche i figli dei poliziotti sono stati minacciati a scuola. Bisogna ribadirlo compatti: siamo vicini alle nostre Forze dell’Ordine che ogni giorno garantiscono la nostra sicurezza”. È quanto dichiara Elena Chiorino, assessore a Lavoro, Istruzione e Merito, Formazione e Università della Regione Piemonte.

“I nostri agenti vanno tutelati ora più che mai, soprattutto rispetto ai fatti delle ultime settimane culminati con la violenta aggressione dei gruppi antagonisti a Torino. Con il Sottosegretario On. Andrea Delmastro delle Vedove, l’assessore al Lavoro della regione Piemonte Elena Chiorino e la delegazione di consiglieri del Comune di Biella vogliamo testimoniare loro non solo la vicinanza di Fratelli d’Italia, ma anche la nostra gratitudine come italiani per il lavoro che quotidianamente svolgono”. È quanto dichiara Cristiano Franceschini, segretario provinciale di Biella di Fratelli d’Italia.