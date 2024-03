Sneakers Adidas per ogni budget

È quasi impossibile, sul pianeta Terra, conoscere una persona che nella propria vita non abbia mai indossato un paio di adidas. Perché tra tutte le sneakers esistenti, sono considerate tra le scarpe da ginnastica più diffuse al mondo, da tempo icona di stile sportivo e urbano.

Quale acquistare per chi non vuole spendere troppo?

Amate da atleti, fashionisti e appassionati di sneaker in tutto il mondo, con una vasta gamma di modelli e stili, il brand tedesco adidas dagli anni Cinquanta accontenta uomini, donne e bambini, soddisfacendo gusti e budget. Che tu stia cercando un paio di sneakers iconiche per completare il tuo outfit streetwear o un modello performante per le tue sessioni di allenamento, c'è sicuramente una scarpa adidas adatta a te. Se il tuo budget è limitato, non preoccuparti: adidas offre comunque opzioni accessibili senza sacrificare lo stile o la qualità. Tra le opzioni più economiche si trovano le adidas Superstar, che sono diventate dei veri e propri classici dello streetwear. Questi modelli iconici offrono comfort e stile senza dover spendere una fortuna. Non dimentichiamo le adidas Originals Samba, che già nel 1982 venivano indossate in Inghilterra persino dalla principessa Anna, mentre di recente sono state avvistate ai piedi dell'attrice Katie Holmes, che per una passeggiata tra le le vie di New York le ha abbinate a un paio di jeans dritti, T-shirt bianca e borsetta di pelle Prada. Non si possono non citare le adidas Originals Campus. La loro storia ha inizio negli anni Settanta, come scarpa da basket. In meno di dieci anni è diventata simbolo della cultura pop, tra le più indossate nell'ambito Urban Style.

Quali modelli per un budget medio?

Per chi vuole orientarsi verso un modello dal prezzo medio, allora può scegliere le adidas Originals Handball Spezial realizzate in camoscio ed ecopelle. Dalla punta arrotondata, sono comode, stilose e moderne, ma strizzano l'occhio al passato. Se sei uno sportivo e puoi permetterti un budget leggermente più alto, puoi optare per modelli più recenti e tecnologicamente avanzati, come le adidas UltraBoost, che si confermano come una scelta popolare tra gli appassionati di running grazie alla loro suola ammortizzante e al design elegante. Inoltre, le linee Originals e Yeezy offrono una vasta gamma di modelli con un prezzo accessibile che combinano stile e prestazioni.

E per chi non bada a spese?

Negli anni, le sneakers adidas hanno calcato le passerelle dell'alta moda anche grazie a collaborazioni con brand prestigiosi come Prada e Gucci, che hanno dato il loro imprinting alla calzatura tedesca. Se sei disposto a investire un po' di più, le opzioni di fascia alta di adidas offrono prestazioni di alto livello e materiali di alta qualità. Le scarpe da basket adidas Harden Vol. 5 e le adidas Dame sono indossate da alcuni dei migliori giocatori della NBA, offrendo un mix di supporto, trazione e comfort per massimizzare le prestazioni sul campo. Per i veri appassionati di sneaker, che cercano pezzi unici e esclusivi, adidas offre una serie di collaborazioni ed edizioni limitate che possono diventare vere e proprie opere d'arte da collezione. Le adidas Pharrel Williams N. E. R. D Human Race sono un modello, ormai quasi introvabile, e disegnato in occasione della reunion del gruppo musicale Nerd, in collaborazione con Pharrell Williams, cantautore, produttore discografico e designer di moda statunitense. Il costo di queste scarpe supera i cinquemila euro. Le collaborazioni con designer, artisti e celebrità come Kanye West hanno prodotto modelli esclusivi che sono diventati oggetti di desiderio per gli appassionati di sneaker di tutto il mondo.