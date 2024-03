I consigli del fine settimana di newsbiella.it 1, 2 e 3 marzo

venerdì 1

- Occhieppo Inferiore, serata Uba “stelle doppie”

- Biella, presso la Biblioteca Civica di Biella, il secondo incontro OFF della decima edizione del festival #fuoriluogo (6 – 8 settembre 2024). L’incontro è ideato dall’Associazione Fuoriluogo in collaborazione con L’Associazione NoMafie Biella, la Città e la Biblioteca Civica di Biella, ore 18,30

- Gaglianico, concerto omaggio a De Andrè

- Biella, Chiavazza, degustazione al Symposium a partire dalle 18.30 con la formula promozionale 3 calici a 20 euro.

- Zumaglia, “Riflessioni sui paesaggi interculturali nella terra di mezzo" aperitivo letterario alle 18 al Centro Incontro Le Cascine di Zumaglia

- Cavaglià, carnevale

- Oropa, alle ore 21 in Sala Frassati ci sarà il primo incontro di Quaresima sul tema “E il Padre tuo, che vede nel segreto…”

- Biella, Nientedafarebiella dalle ore 18:00 alle 22:00 aperitivo e performance nello spazio in via San Filippo

sabato 2

- Biella, ministro Musumeci 11,30 presso la sede del Coordinamento di Protezione Civile territoriale guidato da Cleto Canova, in via Gersen.

- Bielmonte, raduno sciatori d'epoca, sfilata atleti 17,30, 18,15 partenza gare, 20,15 premiazione, è uno slalom in notturna Trofeo Mario Ferragut

- Castelletto Cervo, carnevale, cena in maschera

- Sagliano, concerto cantoria parrocchiale di Andorno 20,45 chiesa parrocchiale

- Gifflenga inaugurazione percorso permanente, 9,30 ritrovo, ore 10 taglio del nastro e inaugurazione percorso, 10,30 partenza,

- Magnano, carnevale, tradizionale cena della frittata

- Zubiena, via Pietro Micca 5, Esperienza Harry Potter per bambini

- Biella, Terza Edizione di ALCHÈMICA FOOD CULTURE FESTIVAL

- Gaglianico, Storie di Piazza Off presenta “Autobahn”, all’Auditorium di Gaglianico alle h. 21 con l’interpretazione di Francesco Logoteta e la regia di Pierr Nosari.

domenica 3

- Castelletto Cervo, carnevale, 11,30 distribuzione fagiolata

- Ponderano, tradizionale fagiolata della banda distribuzione in oratorio dalle 12

- Biella, "Artisti e autori per Emergenza Freddo” è il titolo di una asta benefica dalle 19 presso il Centro Dinamico in via Delleani

- Vigliano, presso la Palestra Comunale in Via Alpini d’Italia, 3 “Nest Evening”

- Oropa, Visita guidata al Santuario

- Vigliano, alle 20.30 presso la “Casa del popolo” in Via Chiesa 5, verrà proiettato il film russo “Il testimone”, prodotto con il contributo del Ministero della cultura russo e con la regia di David Dadunashvili.

MOSTRE

- Biella Piazzo, Palazzo Gromo Losa, corso del Piazzo 22 e Palazzo Ferrero, corso del Piazzo 29, "Banksy, Jago, TvBoy e altre storie controcorrente" fino al 1/04/2024. Venerdì, sabato e domenica 10.00-19.00.

- Biella, via Corradino Sella 10, SETA. Luoghi e archivi dell'arte serica fino al 10/03

- Biella, "Le libellule", al Circolo Culturale Sardo. Nell’allestimento curato da Giovanni Carta nei saloni della Biblioteca in via Galileo Galilei 11, alle pareti, quaranta immagini di libellule ritratte nel Biellese e in Sardegna, opera di quattro fotografi: Lucio Bordignon, Marta Cadin, Leonardo Siddi e Walter Caterina. Info: visitabile fino a Pasqua

- Biella, fino al 30/04 Visita a Cittadellarte - Fondazione Pistoletto