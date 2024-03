Gruppo Marazzato, al via la seconda Challenge Clik per gli studenti del Polito

Con la Challenge Clik 2024, che ha preso il via mercoledì 28 febbraio, si rinnova la collaborazione tra il Gruppo Marazzato, leader nei servizi di bonifica ambientale, e il Politecnico di Torino. Come suggerisce il nome, la Challenge Clik è una vera e propria sfida lanciata dall'azienda di Borgo Vercelli (VC) agli studenti della celebre università tecnica del capoluogo piemontese per proporre soluzioni finalizzate a riqualificare o potenziare le proprie strutture.

Con la prima edizione, tenutasi nel 2021, il Gruppo Marazzato aveva invitato gli studenti a elaborare progetti per la riqualificazione del complesso di Stroppiana, un'ex manifattura tessile dove oggi sono ospitati i mezzi storici della Collezione Marazzato e gli uffici della Fondazione Marazzato, ente istituito nel 2023 per iniziative di carattere socioculturale tra cui la gestione della Collezione stessa. L'edizione 2024 vede invece come protagonista la società Azzurra, una controllata del Gruppo che gestisce l'attività del sito di stoccaggio e trattamento rifiuti industriali di Villastellone (TO). La “sfida” consiste appunto nella formulazione di proposte e progetti per il futuro ampliamento del complesso.

L'evoluzione che gli studenti sono chiamati a immaginare dovrà tener conto di parametri di sviluppo sostenibile delle tecnologie per il recupero dei materiali, della riduzione dell'impatto sul territorio dell'attività di trattamento dell'impianto stesso e della sicurezza. In sostanza, le linee guida che hanno ispirato la creazione e il costante aggiornamento del sito, proiettate però in un futuro in cui la ricerca di soluzioni sostenibili sia dal punto di vista ambientale e territoriale sia da quello etico ed economico assumeranno carattere di assoluta priorità. Il sito di Villastellone gestito da Azzurra sorge su una superficie di 30.000 metri quadri, di cui due terzi occupati da edifici e impianti coperti, e nel 2022 ha trattato circa 24000 tonnellate di rifiuti industriali.

La Challenge Clik 2024 ha preso ufficialmente il via il 28 febbraio nell'Aula Magna del Politecnico con la presentazione del progetto da parte di Eleonora Longo e Alice Zenone, membri della divisione Ricerca & Sviluppo di Azzurra, a un gruppo selezionato di 30 studenti italiani e stranieri. A questo primo incontro è seguita, nella giornata di giovedì 29 febbraio, una visita all'impianto. Dopo un brief nel nuovissimo centro R&D di Azzurra gli studenti sono stati accompagnati da Maurizio Anlero e Matteo Bucchicchio, della Direzione Tecnica Azzurra, a visitare le aree di stoccaggio e le varie linee di trattamento dei rifiuti. I lavori prenderanno ufficialmente il via lunedì 4 marzo e si concluderanno il 15 giugno con la presentazione dei progetti definitivi.