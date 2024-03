Via Oremo, chiusa al traffico, attenzione alla viabilità

A Biella, via Oremo tra via Felice Piacenza e via Ivrea è chiusa al traffico.

Nella notte una macchina si è schiantata contro la torre faro che si trova nella rotonda tra via Oremo e via Piacenza facendola cadere a terra.

Al momento si è quindi in attesa di una gru che provveda alla rimozione del palo.

E' dunque necessario prestare attenzione perchè si sono create lunghe code lungo via Ivrea e via Oremo. In mattinata si attende il ripristino della normale viabilità.