Unione Montana, nuovi servizi per i cercatori di funghi: tutte le novità.

Sta per iniziare la stagione primaverile di raccolta funghi, con le apprezzatissime “morchelle” che stanno per fare la loro comparsa nei boschi valsesiani, e l’Unione Montana Valsesia predispone nuovi servizi per accogliere al meglio i cercatori che si avventureranno nei boschi valsesiani: informazione e permessi giornalieri o settimanali sono le principali novità.

«Come Unione Montana, abbiamo pensato di organizzare delle iniziative che possano rendere il nostro territorio accogliente per i tantissimi cercatori di funghi che arrivano nei nostri boschi, spesso anche da fuori zona – spiega l’Assessore alla Montagna di UMV, Alex Rotta – innanzitutto abbiamo preso contatto con il Gruppo Micologico Biellese, per organizzare due conferenze sul tema funghi, una in primavera ed una in autunno, per fornire tutte le informazioni sulle tipologie di funghi che si possono trovare nella nostra zona, al duplice scopo di mettere in guardia dalle specie pericolose ma anche, e direi forse soprattutto, di far conoscere le tante specie edibili che spesso vengono lasciate nei boschi perché sconosciute, mentre invece sono ottime, come i pregiatissimi Ovuli, spesso confusi con l’Amanita Muschiaria e quindi non raccolti. Predisporremo inoltre – continua Rotta – un pieghevole tascabile, che sarà disponibile in Unione Montana e negli esercizi pubblici del territorio: spesso nei boschi il segnale del cellulare non arriva; quindi, il vecchio dépliant da tenere in tasca può venire in soccorso per individuare rapidamente la tipologia di fungo che ci troviamo davanti».