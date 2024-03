L'Ospedale Biella all'80° posto nella classifica dei migliori italiani e 5° su dieci piemontesi classificati

L’Ospedale degli Infermi di Biella per il quarto anno consecutivo è nella classifica dei migliori 140 ospedali italiani pubblicata da Newsweek: il presidio biellese è 80° in Italia e 5° su dieci ospedali piemontesi classificati. Il presidio biellese è stato inserito per la prima volta nella classifica nazionale nel 2021 riconfermandosi nel 2022, nel 2023 e quindi anche per il 2024. Nella classifica internazionale di quest’anno pubblicata da Newswek in collaborazione con Statista R, sono stati valutati 2mila 400 ospedali di 30 Paesi.

"Non ci sono molte decisioni più importanti della scelta dell'ospedale giusto - ha affermato nel testo introduttivo alla classifica 2024 Nancy Cooper, Global editor in chief di Newsweek, - Il punteggio di ciascun ospedale si basa su un sondaggio online condotto su oltre 85.000 esperti medici e sui dati pubblici provenienti da sondaggi rivolti a pazienti dopo il ricovero in merito alla loro soddisfazione generale. Il punteggio considera anche parametri su aspetti come l’igiene e il rapporto pazienti/medici, nonché un sondaggio a cura di Statista sull’utilizzo da parte degli ospedali delle Patient Reported Outcome Measures (PROM), che sono questionari standardizzati completati dai pazienti per valutare la loro esperienza e i risultati”.

Nella graduatoria piemontese 2024 è sempre prima la Città della Salute di Torino (10° nella classifica nazionale), seguita dall’Ospedale Mauriziano (23°), San Giovanni Bosco (43°), il Cardinal Massaia di Asti (62°). L’Ospedale degli Infermi di Biella (Ponderano) è quinto (80°), precedendo quelli di Alessandria (98°), Vercelli (104°), Cuneo (107°), Rivoli (110°) e l’Ospedale San Luigi di Orbassano (130°).

“Il 2024 è l’anno del decennale dell’Ospedale di Biella: la riconferma per la quarta volta nella classifica nazionale dei migliori ospedali premia l’impegno e la professionalità espressa con continuità e determinazione dal personale dell’Azienda Sanitaria. – ha commentato il Direttore Generale, Mario Sanò – L’ASL BI affronta gli stessi problemi con cui si confrontano altre realtà analoghe in ambito nazionale, ma ciò che evidentemente la caratterizza è la capacità del suo personale di continuare comunque lavorare al meglio, mettendosi al servizio del proprio territorio ed esprimendo anche livelli di eccellenza. Questo risultato è di grande motivazione a continuare su questa strada, con fiducia e facendo rete di fronte alle nuove sfide che dobbiamo affrontare, perché l’ospedale vince sempre e solo con il suo territorio. Un ringraziamento sentito va anche agli Enti, alle Fondazioni e Associazioni, che in questi anni hanno consentito di attuare strategie di sviluppo e innovazione a beneficio dei professionisti della sanità e soprattutto della popolazione biellese”.