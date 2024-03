In arrivo altre nevicate intense in Piemonte, nuovo aumento del pericolo valanghe (foto di repertorio)

“L'ultima settimana è stata caratterizzata da condizioni meteorologiche perturbate. Dopo un prolungato periodo asciutto, l'intero arco alpino piemontese è stato interessato da nuove nevicate.I nuovi apporti di neve sono stati ingenti soprattutto sul Cuneese, dove è stato abbondantemente superato il metro, e in generale sino alle Alpi Pennine. Le Alpi Lepontine sono state interessate solo in modo più marginale”. A scriverlo, sul proprio sito web, Arpa Piemonte.

E aggiunge: “Se da un lato le nevicate hanno portato un prezioso contributo per le risorse idriche, il manto nevoso è diventato progressivamente più instabile e l'attività valanghiva è stata molto intensa. Negli ultimi giorni quota neve e temperature in rialzo hanno umidificato il manto nevoso fino ad oltre 2000m.Per il fine settimana sono previste nuove ed intense nevicate con un conseguente incremento del pericolo valanghe. Nella giornata di sabato il grado di pericolo raggiungerà 4-Forte su Alpi Pennine e Alpi Lepontine e si manterrà ancora 3-Marcato sugli altri settori, dove molto probabilmente l'aumento si verificherà la giornata successiva. Si consiglia di limitare le escursioni in ambiente innevato e di essere particolarmente prudenti”.