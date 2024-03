Giostre e divertimento senza escludere nessuno: ai Giardini Zumaglini arrivano i giochi inclusivi, foto Mattia Baù per newsbiella.it

Il restyling nell'area giochi ai Giardini Zumaglini nel cuore di Biella è iniziato: alcune giostre sono state tolte, come la più grande al centro dell'area, e anche il pavimento anti trauma. I nuovi sono stati ordinati e arriveranno a breve assicura l'assessore ai Parchi e Giardini Gigliola Topazzo, che annuncia anche delle novità importanti.

"Contiamo che entro la primavera il parco giochi sia di nuovo fruibile - spiega l'assessore - . Alcuni giochi erano davvero ammalorati, come anche il pavimento anti trauma, ma è comprensibile perchè sono molto usati. E proprio per questo abbiamo voluto pensare a tutti senza escludere nessuno e tra i nuovi giochi che troveranno spazio nell'area ce ne sono anche di inclusivi. Per tutto questo lavoro dobbiamo anche però ringraziare il prezioso contributo del Lions Biella Host".

Il Comune ha altri interventi in programma che riguarderanno i Giardini Zumaglini: in queste settimane sono state riverniciate le panchine, saranno rifatti i vialetti e un agronomo darà risalto alle piante secolari che popolano i Giardini.

"Sono i più vecchi di Biella - conclude l'assessore - . Tanto è già stato fatto ma tanto è ancora da fare e noi proseguiamo in questa direzione".