Pallanuoto, Dynamic In Sport Biella: il Campionato di promozione.

Prima vittoria stagionale per il team Dynamic In Sport Biella nel campionato di promozione pallanuoto Piemonte. La squadra dei tecnici Remorini, Casanova e Musso ha battuto, sabato scorso alla Rivetti 9-8 il Waterpolo Novara, al termine di quattro tempi equilibrati ed emozionanti.

Tifo delle grandi occasioni per il ritorno della pallanuoto senior a Biella. Sulle tribune della Rivetti circa 259 spettatori, che hanno incitato dall’inizio alla fine i propri beniamini.

Top scorer Bertazzo e Raise con 3 reti a testa.

Prossimo impegno per il team Dynamic In Sport sabato alle 15.30 alla piscina monumentale di Torino contro Torino 81. Mentre la prossima sfida casalinga di giocherà sabato 9 marzo alle 20 contro San Giorgio Waterpolo.

La formazione Dynamic In Sport

Foglia, Bertazzo 3, Blotto Andrea 1, Blotto Gabriele, Perotto, Raise Stefano 3, Lauro 1, Germinetti Pietro, Vezzú 1, Molinatti, Debernardi, Nicolo , Martin. Allenatori: Remorini, Casanova, Musso.

La classifica. Aquatica Torino 6 (2), San Giorgio (1), Dynamic In Sport (2) 3, Torino 81 (1), Waterpolo Novara (2) 0.

PROMOZIONE

Prima vittoria stagionale per il team under 14 Dynamic In Sport Biella.

Nel concentramento ospitato lo scorso week end dalla piscina monumentale di Torino i giovani allenati da Paolo Musso, con gli assistenti Gabriele Vezzù e Pietro Germinetti, hanno battuto 14-0 l’Aquatica Torino Bianchi, cedendo poi 3-18 contro la capolista Torino 81 gialli.

Prossimo concentramento in programma sempre a Torino domenica 10 marzo contro Torino 81 blu e Aquatica Torino azzurri.

La formazione Dynamic Biella nella prima partita.

Maffioletti Riccardo, Franzoso Matteo, Armondi Luca (2 reti), Scaramella Irene (capitano, 1), Ragona Lorenzo (3), Varesano Brayn, Brunago Nicolò (capitano, 9), Germinetti Leonardo , Puce Francesco, Boggia Niccolò (2).

La classifica. Torino 81 gialli, Aquatica Torino azzurri 4 (4), Torino 81 blu, CSR 6 (4), Dynamic In Sport 3 (4), Torino 81 Bianchi 0 (4).