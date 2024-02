In Sport Biella, Rane Rosse a Crescentino: i risultati e i prossimi appuntamenti.

Piccoli nuotatori crescono. Una sessantina quelli dei gruppi Propaganda Esordienti C In Sport Biella e Crescentino in gara domenica 25 febbraio al pala nuoto di Torino, per la seconda tappa del circuito regionale Girotondo Blu.

Il team In Sport ha vinto le staffette 4x25 stile libero, sia con i maschi sia con le femmine.

SETTE PODI PER IN SPORT NEL TROFEO CSI PIEMONTE-VALLE D’AOSTA DAVIDE FILIPPINI

In Sport Biella e Valdilana protagoniste domenica 25 febbraio a Novara nella terza tappa del Trofeo Davide Filippini organizzato da CSI Piemonte e Valle D’Aosta.

Per il gruppo In Sport Biella piscina Rivetti doppio podio per Bianca Greta Destro, prima nei 50 stile libero e delfino Esordienti B. Tecnici Luca Casanova e Andrea Trotta.

Per il gruppo In Sport Valdilana sul podio Mattia Foglizzo, secondo nei 100 rana e nei 50 dorso junior, Alessandro Borio, primo nei 100 rana e secondo nei 50 dorso assoluti, Aurora Loro Lamia, terza nei 50 stile libero junior. Tecnici Fabio Filippini, Luca Foglizzo e Mattia Ferrero.

Prossima tappa del trofeo in programma domenica 14 aprile, ancora a Novara.