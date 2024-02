Il Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2024 al via con il 14° Historic Rally delle Vallate Aretine

È partito il conto alla rovescia per lo start del Campionato Italiano Rally Auto Storiche 2024 che verrà inaugurato dalla 14^ edizione dell’Historic Rally delle Vallate Aretine, consueto appuntamento di apertura per il tricolore riservato alle regine del passato. La gara organizzata da Scuderia Etruria Sport si svilupperà nelle due giornate di venerdì 1 e sabato 2 marzo con otto tratti cronometrati da percorrere lungo i tre passaggi di “Rosina”, “Portole” e “Rassinata”, per un totale di 108,26 chilometri competitivi che abbracceranno il territorio della provincia di Arezzo. Ad affiancare i protagonisti del CIR Auto Storiche ci saranno anche i concorrenti in lizza per il Trofeo A112 Abarth Yokohama, Michelin Trofeo Storico e Memory Fornaca.



GLI ISCRITTI | Saranno oltre settanta le vetture in corsa per il primo successo del 2024 e in lizza per i rispettivi raggruppamenti, gruppi e classi.



4°RAGGRUPPAMENTO: Tra i principali protagonisti spicca il nome di Matteo Luise, campione italiano in carica per il 4°Raggruppamento sempre in coppia con Melissa Ferri su Fiat Ritmo 130 Abarth, al volante della quale sarà pronto a difendere il titolo tricolore. A contrastare l’adriese ci sarà Valter Pierangioli, in gara con la Ford Sierra Cosworth condivisa con Arianna Ravano, secondo nella graduatoria dello scorso anno riservata al raggruppamento. Tra gli iscritti presente anche Pierluigi Fullone, coadiuvato da Alessandro Failla su BMW M3, l’altra Ford Sierra di Riccardo Mariotti e Sandro Sanesi e Alessandro Bottazzi su Opel Corsa GSI con Carmelo Cappello alle note.



3°RAGGRUPPAMENTO: Pronto alle sfide sugli asfalti aretini Beniamino Lo Presti, anche lui tra i protagonisti della passata stagione, al volante della Porsche 911 SC con Agostino Benenti sul sedile di destra, mentre Tiziano Nerobutto, affiancato da Cristian Stefani, torna tra le fila del 3°Raggruppamento a bordo dell’Opel Ascona 400.



2°RAGGRUPPAMENTO: Ricca la lista dei concorrenti per il 2°Raggruppamento, a cominciare dal campione italiano del 2023 Matteo Musti. Il pilota di Voghera, detentore della vittoria al Vallate Aretine dello scorso anno, sarà ai nastri di partenza al volante della Porsche Carrera RS e navigato da Simone Brachi. Al via anche il valtellinese Lucio Da Zanche, accompagnato alle note da Daniele De Luis, e il siciliano Angelo Lombardo, vincitore del CIR Auto Storiche 2022, coadiuvato da Roberto Consiglio, entrambi al volante della Porsche Carrera RS. Giovanni Emanuele Nucera, in coppia con Christian Soriani competerà su vettura gemella, così come Sergio Galletti navigato da Mirco Gabrielli, mentre la giovane Alyssa Anziliero, dopo il debutto come pilota al Sanremo Rally Storico 2023, sarà presente ad Arezzo affiancata da Anna Berra su Ford Escort RS.



1°RAGGRUPPAMENTO: Ai nastri di partenza della competizione toscana ci sarà Giuliano Palmieri, accompagnato alle note da Lucia Zambiasi su Porsche 911 S. Il portacolori del Team Bassano ha ottenuto il titolo italiano 2023 dopo una lunga e avvincente battaglia con Antonio Parisi decisa in occasione dell’ultimo round a Sanremo. Il torinese tornerà al Vallate Aretine al volante dell’altra Porsche affiancato da Giuseppe D’Angelo.



PROGRAMMA | Il 14° Historic Rally Vallate Aretine aprirà il suo weekend di gara nel tardo pomeriggio di giovedì 29 febbraio con le verifiche tecniche e sportive che proseguiranno fino alle 12.00 di venerdì 1° marzo. Si entrerà nel vivo della competizione con la partenza in Via Golgi ad Arezzo in programma alle ore 15.00, seguita dal doppio passaggio lungo i 7,48 chilometri della “Rosina” (PS1 – 15.54; PS2 – 18.28), intervallati da riordino e assistenza a Bibbiena, che precederanno l’arrivo della prima tappa. Si proseguirà l’indomani, sabato 2 marzo, con le prove speciali di “Portole” (PS3 – 9.50; PS5 – 13.18; PS7 – 16.46) e “Rassinata” (PS4 – 10.34; PS6 – 14.02; PS8 – 17.30), per un totale di sei passaggi alternati dai due riordini a Palazzo del Pero e dalla doppia sosta per l’assistenza a Castiglion Fiorentino. L’arrivo finale è previsto per le ore 18.25 ad Arezzo in Via Francesco Crispi, dove verrà allestita anche la cerimonia di premiazione per i vincitori del primo appuntamento della stagione 2024.



Lo scorso anno ad aggiudicarsi la vittoria al 13° Historic Rally delle Vallate Aretine fu l’equipaggio su Porsche Carrera RS del 2°Raggruppamento composto da Musti-Brachi, seguiti dalla Ford Sierra Cosworth del “quarto” di Pierangioli-Farnocchia e dall’altra Porsche di 2°Raggruppamento di Bertinotti-Rondi, mentre Mannino-Giannone (Porsche 911 SC) e Palmieri-Zambiasi (Porsche 911 S) conquistarono il primo posto rispettivamente nel 3° e nel 1°Raggruppamento.



CALENDARIO CIR AUTO STORICHE 2024: 1-2 marzo 14° Historic Rally delle Vallate Aretine | 19-20 aprile 7° Rally Storico Costa Smeralda | 9-11 maggio Targa Florio Historic Rally | 31 maggio-1° giugno 12° Valsugana Historic Rally | 20-21 giugno 13° Rally Lana Storico | 12-13 luglio 28° Rally Alpi Orientali Historic | 26-29 settembre XXXVI Rallye Elba Storico | 18-19 ottobre 39° Sanremo Rally Storico