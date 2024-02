Golf Club Cavaglià: i prossimi appuntamenti

Bucino nella “La Casa di Bodhi”

Domenica scorsa al Golf Club Cavaglià si è giocata “La Casa di Bodhi”, (3 categorie Stableford sulla distanza di 18 buche). La gara era l’ultima tappa valida per il Trofeo d’Inverno by Pro shop. Il telemetro Bushnell Tour V5 di ultima generazione è andato a Francisco Castro De Sousa che ha conquistato il 1° netto nella classifica del circuito e ha iscritto il nome nell’albo d’oro. Mentre la sacca Mizuno BR-D4C Cart Bag spettante al 1° lordo del ranking se le è aggiudicata Emanuele Giachino.

Di seguito i premiati:

1a categoria: 1° Lordo Simone Bucino Cavaglià 34, 1° Netto Emanuele Giachino Courmayeur 36, 2° Netto Yuji Takahashi Cavaglià 34.

2a categoria: 1° Netto Alberto Canuti Cavaglià 40, 2° Netto Giorgio Gandolfi Cavaglià 38.

3a categoria: 1° Netto Damiano Zuccaro Settimo 38, 2° Netto Stefano Meggiorin Cavaglià 37. 1° Ladies Anna Maria Lo Conte Cavaglià 35. 1° Seniores Dario Borney Aosta Brissogne 37.

Nel weekend a Cavaglià il Circuito Teodoro Soldati e tappa GolfImpresa

Sabato il Golf Club Cavaglià ospiterà la tappa del Circuito Teodoro Soldati, gara giovanile, che vedrà al via oltre 100 giocatori e giocatrici Under 18, a sfidarsi sulla distanza di 18 buche. In occasione dell'evento il percorso sarà riservato alla manifestazione, mentre il campo pratica sarà aperto e a disposizione di soci e frequentatori. Domenica farà tappa il circuito GolfImpresa (18 buche, Stableford, 3 categorie). Il 1°lordo, 1° netto delle 3 categorie e prima lady assoluta si qualificheranno per la finale nazionale. Dopo la premiazione e a seguire buffet.