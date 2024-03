Domani, venerdì 1 marzo alle ore 21 in Sala Frassati ci sarà il primo incontro di Quaresima sul tema “E il Padre tuo, che vede nel segreto…” .

Si tratta di un momento di riflessione guidato da Don Simone Riva, autore del libro “L’intensità dell’istante”. Lo scrittore fornirà profondi spunti di meditazione per vivere la Quaresima non solo come un periodo di purificazione, ma come un cammino interiore di crescita e spiritualità.