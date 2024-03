Oropa, turismo in aumento: il 2023 chiude con un più 17% di visitatori

Con un totale di 20.152 pernottamenti e 12.089 arrivi, il 2023 a Oropa ha visto un aumento dei visitatori del 17% rispetto all'anno precedente. Il turismo di prossimità è ancora il principale motore di questo incremento, con la maggior parte dei turisti provenienti da Piemonte e Lombardia e Veneto.

Nonostante il panorama internazionale ancora incerto che ha caratterizzato i primi mesi dello scorso anno, molti stranieri hanno scoperto il fascino del santuario: oltre alle vicine Francia, Germania e Svizzera (+ 65% rispetto al 2022), c’è stato un incremento di turisti provenienti dagli Stati Uniti. Inoltre, nel mese di agosto, Oropa ha accolto con entusiasmo un numeroso gruppo di pellegrini dalla Croazia che hanno scelto di fare tappa nel Santuario mariano più importante delle Alpi mentre si recavano alla Giornata Mondiale della Gioventù di Lisbona.

Il crescente interesse per gli aspetti culturali di Oropa, il cui Sacro Monte è stato riconosciuto Patrimonio UNESCO, si riflette anche nell’incremento delle visite guidate: sono quasi 150 i gruppi organizzati da parrocchie e agenzie viaggio che hanno visitato il Santuario. La maggior attenzione per gli approfondimenti storici e artistici ha incoraggiato l’ampliamento dell’offerta delle visite “a raccolta” per i turisti individuali: un’opportunità inizialmente proposta solo nei mesi estivi che ora è stata estesa a tutte le domeniche dell’anno grazie alla disponibilità e alla passione delle guide che collaborano con il santuario. Il servizio, molto apprezzato sia dai biellesi curiosi di approfondire la storia del Santuario, sia dai visitatori provenienti da altre zone d’Italia, è attivo la domenica e i festivi, con partenza davanti ai cancelli del Santuario alle ore 11. Oltre al Museo dei Tesori e agli Appartamenti Reali dei Savoia, che ha registrato un aumento del 43% di ingressi, sono state molto apprezzate le visite al Sacro Monte, al Cimitero Monumentale e alla cupola della Basilica Superiore illuminata di notte.

Dati decisamente positivi anche per il Cammino di Oropa, che grazie al Bando In Luce di Compagnia di San Paolo è stato esteso nel Canavese e nel Biellese orientale attraverso il Santuario di San Giovanni e l’Oasi Zegna. Con un costante aumento dei viandanti (da 300 dal 2019 a 4.589 nel 2023) ha registrato un incremento del 41% rispetto al 2022, testimonianza del desiderio sempre più diffuso di raggiungere i luoghi sacri come Oropa e altri siti devozionali attraverso il viaggio a piedi, immersi nella bellezza e nella natura incontaminata.

Nell’anno del Giro d’Italia, che farà tappa a Oropa domenica 5 maggio, il Santuario continuerà a lavorare in collaborazione con le associazioni e gli enti locali per promuovere le ciclovie di Oropa, il percorso adatto alle e-bike tracciato lo scorso anno proprio grazie al bando In Luce. La promozione di questi percorsi potrà contribuire non solo a incrementare il turismo in bicicletta, ma anche a valorizzare il patrimonio naturale e culturale del nostro territorio.

Per il 2024, che è cominciato con numerose richieste da parte di gruppi organizzati, sia dall’Italia che dall’estero, il Santuario sta preparando un ricco programma culturale, dai concerti alle viste guidate, per rafforzare le collaborazioni già esistenti e portarne di nuove con artisti di qualità, conosciuti sia nel panorama locale che nazionale.

I primi appuntamenti musicali saranno nel periodo della Quaresima, con due concerti in Basilica Antica: venerdì 15 marzo con lo Stabat Mater di G.B Pergolesi e venerdì 22 marzo con “Le sette ultime parole di Cristo” di F.J. Haydn. Prosegue inoltre la collaborazione con l’Accademia della voce del Piemonte per la creazione di una composizione musicale site specific a cura di un giovane studente della Escuela Superior de Musica Reina Sofia de Madrid che sarà ospite del Santuario nel mese di marzo.

«In considerazione degli ottimi risultati registrati lo scorso anno, desideriamo esprimere la nostra soddisfazione e gratitudine verso tutti coloro che hanno contribuito a rendere possibile questo straordinario successo - commentano gli amministratori delegati Giancarlo Macchetto e don Stefano Vaudano - . L'aumento significativo delle presenze e degli arrivi riflette non solo l'efficacia delle nostre iniziative, ma anche il crescente apprezzamento da parte dei visitatori per l'offerta culturale che il Santuario di Oropa offre. È un segno tangibile che la connessione tra cultura, spiritualità e natura può creare un'esperienza unica e coinvolgente. L'impegno costante del nostro personale e dei collaboratori nel proporre visite guidate accattivanti e nell'ampliare l'offerta è stato ampiamente ricompensato. La destagionalizzazione, l'aumento delle visite al Museo dei Tesori e la crescita costante del Cammino di Oropa sono chiari indicatori del successo di questa visione integrata. La diversificazione della provenienza dei flussi turistici e degli interessi dei visitatori è fondamentale per la sostenibilità a lungo termine del Santuario di Oropa come destinazione di rilevanza internazionale. Guardiamo avanti con grande ottimismo, fiduciosi che il Santuario di Oropa continuerà a essere un luogo di ispirazione e di scoperta per tutti coloro che cercano un connubio unico tra spiritualità, cultura e natura».