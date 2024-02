Fondazione Cassa di Risparmio di Biella, dal 4 marzo una nuova edizione del bando “Spazio alla Comunità”

Al via il 4 marzo la nuova edizione del bando “Spazio alla Comunità” che sostiene il territorio intervenendo a favore delle realtà del terzo settore a beneficio del welfare territoriale.

Il bando prevede lo stanziamento di contributi agli enti del terzo settore e agli enti religiosi per la manutenzione di immobili, beni strumentali e acquisto e/o manutenzione degli automezzi che vengono utilizzati per attività a favore della comunità.

Il sostegno previsto dal bando persegue non solo la riqualificazione, ma anche la rigenerazione umana e l’ingaggio della comunità attraverso l’utilizzo di spazi e beni attivando legami comunitari volti ad un maggiore coinvolgimento dei giovani, al sostegno alle fragilità e all’attivazione di nuovi servizi di welfare in una visione di spazio non solo fisico, ma anche relazionale più aperto, inclusivo e sostenibile.

Un percorso ricco di sfide e possibilità che risponde ad alcuni degli obiettivi delineati dalla Fondazione nel Documento programmatico Pluriennale 2020 – 2024 tra cui:

- stimolare la messa a sistema delle risorse del territorio per il sostegno dei giovani;

- promuovere la cooperazione e sinergia tra iniziative con particolare attenzione ad interventi innovativi di collaborazione tra gli enti;

- sperimentare nuovi modelli di servizio di gestione e co-operazione per rispondere ai bisogni sociali.

Spazio alla comunità intende favorire e incrementare forme di avvicinamento tra le comunità locali e gli enti attivi sui singoli territori rafforzando i “luoghi del welfare”, spazi fisici che generano interazioni tra le persone e sviluppano le relazioni che promuovono forme di collaborazione della comunità e di sostegno reciproco. Questa edizione del bando ritiene prioritario intervenire per rigenerare spazi e luoghi che possano promuovere una maggiore relazione tra giovani, territorio, collettività.

Verranno considerati rilevanti anche interventi con ricadute a favore dei soggetti in maggiore stato di fragilità economica e sociale (anziani, disabili, indigenti…) e a favore di famiglie e minori.

In linea generale gli interventi dovranno promuovere azioni di sostenibilità ambientale ed energetica nell’ottica di incoraggiare gli enti a adottare pratiche che riducano gli impatti ambientali.

Nel presente bando si intende fare riferimento agli Obiettivi di Sviluppo Sostenibile dell’Agenda

Il bando “Spazio alla Comunità” si aprirà il 4 marzo 2024 e le domande di contributo dovranno essere presentate tassativamente entro e non oltre le ore 16.00 del 24 aprile 2024.

“Spazio alla comunità quest’anno si apre in modo particolare ai giovani, favorendo la creazione di spazi di aggregazione a loro dedicati – commenta il Presidente Michele Colombo – poter disporre di un luogo bello, accogliente, funzionale in cui ritrovarsi per avviare percorsi di crescita e rafforzamento in un contesto protetto può davvero fare la differenza, per questo la Fondazione ha ritenuto prioritario aiutare gli enti che si occupano di creare questi spazi che sono fisici, ma anche ricchi di valori immateriali, a farlo nel modo migliore”.