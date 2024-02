Tennis tavolo, weekend di campionato e Grand-Prix giovanile per TT Biella

Nel fine settimana appena trascorso, il calendario aveva in programma, per il TT Biella, 5 incontri di campionato e il Grand Prix Giovanile di Villadossola. La giornata di campionato ha avuto luci ed ombre: 3 incontri vinti in C2, D2 e D3 ma 2 incontri persi in B1 e C1. Buona e proficua la partecipazione al Grand Prix.

CAMPIONATI A SQUADRE

Serie B1. Situazione complicata per la formazione del T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo, che milita nel girone B della serie B1: che fosse un girone difficile, si era visto sin dalle prime battute, ma trovarsi con questa situazione di classifica a metà del girone di ritorno è un fatto piuttosto raro. In tutti gli altri quattro gironi, la squadra attualmente posizionata al penultimo posto della classifica, e quindi potenzialmente retrocessa, ha, al massimo, quattro punti. Nel raggruppamento dove milita la formazione biellese, in penultima posizione vi sono, con ben 10 punti, quattro formazioni: TT Biella, Verzuolo Scotta, TT Vigevano ed TT Villa Romanò: e sarà proprio una di queste quattro che, a fine campionato, affiancherà il Milano Sport nel mesto viaggio in discesa verso la B2. Il TT Biella, d’incanto, è passato da un’atmosfera di cauto ottimismo, dopo la convincente vittoria della settimana scorsa, a un più crudo realismo, dopo i risultati dello scorso week-end. E questo non certamente per la sconfitta patita contro il Verzuolo Tonoli, ma, in questo clima, venutosi a creare, da “mors tua vita mea”, per il risultato del match che si è giocato sul tavolo accanto, dove i padroni di casa del TT Vezuolo Scotta se la sono vista con il Villa Romanò. Al T.T. Biella Carrozzeria Campagnolo non sarebbe per niente dispiaciuta una vittoria di quest’ultimi, ma purtroppo così non è stato, con i bravi giovani atleti verzuolesi che hanno liquidato i brianzoli con il netto risultato di 5 a 2. Per TT Biella, senza l’apporto di Eugenio Panzera, ancora indisponibile, racimolare cinque punti si rivela sempre di più impresa “non da poco”. Simone Cagna porta due punti, uno in rimonta su “Vova” Sych (-8/-7/13/9/9) e uno su Mattia Garello (5/-8/7/8). Vincenzo Carmona, esuberante contro Simone Garello, perde nettamemente contro contro “Vova” (0/4/5). Al palo Francesco Gamba, battuto da Mattia e Simone Garello. Cinque a tre l’esito finale del match: per la salvezza, ci sarà da soffrire. Classifica: Visionottica New Tt Pieve Emanuele-B,18; Visionottica New Tt Pieve Emanuele-A,16; A A4 Verzuolo Tonoli,16; Asd Us Villa Romano',10; Tt Biella Carrozzeria Campagnolo,10; A4 Verzuolo Scotta,10;; Tt Vigevano Sport - O.Met Group Srl,10; Aon - Milano Sport Tennistavolo,0.

Serie C1. Anche per il T.T. Biella Reale Mutua - Pelle e Bagolin, nel campionato di C1, si naviga in acque pericolose, anche se non era certo l’incontro di sabato quello su cui puntare per il riscatto. Contro il Romagnano, imbattuti primi della classe, per David Dabbicco, Fabio Cosseddu e Matteo PAssaro c’è stato ben poco da fare. Solo due punti del capitano Dabbicco, che si conferma su un buono standard, su Rondi e Vianello, mentre Guidi si è dimostrato di altro livello. Classifica: Asd Tt Romagnano,22; Tennis Tavolo Torino,16; G.S. G. Regaldi Novara,12;Tt Ossola 2000 Mokavit,12; Tt Biella Reale Mutua - Pelle E Bagolin,8; Asd Tt Gasp Moncalieri "B",8; Tennis Tavolo Gallarate,7;; Tt Silver Lining Asd 'A' ,0.

Serie C2. La formazione del T.T. Biella - RDM Automazioni e Sicurezza, in C2, vince a Valenza contro il S. Salvatore consolidando la prima posizione in classifica. Cinque a uno l’esito finale con due punti di Luca Lanza su Carosio e Ramassa, due del capitano Stefano Erba su Ramassa e, in clamorosa rimonta, su Benzi, ed uno di Mattia Noureldin, battuto da quest’ultimo, sulla figlia d’arte Serena Pero. Classifica: Tt. Biella - Rdm Automazioni E Sicurezza,16; Asd Tt Romagnano,14; Asd Tennistavolo Novara Hcm,12; Tennis Tavolo Torino B,12; G.S. G. Regaldi Novara,6; Tt San Salvatore - Terme Di Montevalenza,6; Asd Tt Gasp Moncalieri,0.

Serie D1. La formazione del Tt. Biella Tintoria Ferraris, che milita nel girone A della serie D1, ha riposato. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,17; Pol Vigliano Studio Dentistico Loro,17; Tt.Ossola 2000 Rist. Terminus,12; Tt. Biella Tintoria Ferraris,8; G.S. G. Regaldi Novara,4; A.S.D. Splendor 1922,4; Asd Tennistavolo Novara Hcm,4.

Serie D2. Nel campionato di D2 vittoria per cappotto (6 a 0) del team del del T.T. Biella Pizzeria Giordano ai danni della Asd San Giuseppe di Trecate. Due punti a testa per Federico Arno, Michele Motta e Gilberto Rollino, che ha sostituito l’infortunato Gianni Massazza. Gli avversari hanno schierato Popa, Migliorato e Scaringelli. Con questa vittoria, la formazione ha raggiunto il terzo posto in classifica. Classifica: Gstt San Salvatore - Rolandi Auto,21; Tt.Ossola 2000 Balabiott Gastropub,16; Tt. Biella Pizzeria Giordano,14; Tt Oleggio,12; Tt Baveno Lago Maggiore,1; Tt.Ossola 2000 Mulino San Giorgio,9; Asd Tt Romagnano B,5; Asd San Giuseppe,0.

Serie D3. Sei a zero anche per i ragazzi del T.T. Biella Barbera Auto nel campionato di D3, impegnati tra le mura amiche contro il fanalino di coda del girone, TT Sisport D. Per i colori biellesi hanno giocato Alessio Peretti , Wu Jin Hao e Gabriele Marfisi; Sisport è scesa in campo con Battaglia, Lualdi e Mazzone. Classifica: A.S.D. Splendor 1922,18; Asdtt Ivrea,14; Coumba Freide Tt Aosta,12; Asd Polisportiva Fc Vigliano,11; Tt. Biella Barbera Auto,7; Tennistavolo Sisport A,3; Tennistavolo Sisport D,1.

Grand-Prix giovanile

Si è disputata, domenica, la quinta prova del Grand Prix giovanile regionale. La gara, organizzata dalla società Ossola 2000, si è svolta nella palestra CSI del comune di Villadossola. La partecipazione è stata abbastanza nutrita; al via erano presenti circa 140 atleti in rappresentanza di dieci sodalizi sportivi, tra cui Genova.Presente anche il T.T. Biella con una delegazione composta da 4 ragazze (Agnese Serafin, Cristina Fazzari, Lodovica Motta e Xin Yi) e 7 ragazzi (Daniele Milanesi, Gabriele Carisio, Jacopo Siciliano, Lorenzo La Porta, Luca Rizzo, Chen Shi Yi e Stefano Torrero).

Per quanto riguarda i risultati, in campo femminile, Lodovica Motta vince sia nell’under 17 sia nell’under 19; Agnese Serafin è terza nell’u17 e seconda nella gara superiore; in campo maschile, Shi Yi è secondo nell’under 9, Lorenzo La Porta è terzo nell’under 11, mentre Stefano Torrero chiude in terza piazza sia la gara degli u17 sia quella superiore. La prossima prova, quella finale, si terrà ad Isola d’Asti il 21 aprile prossimo.

