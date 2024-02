Officina Pozzo SPB si aggiudica la semifinale territoriale a Novi e vola in finale

Tante sfide per le squadre giovanili della SPB Monteleone Trasporti, che stanno iniziando a giocare le fasi finali dei propri campionati.

Campionati Fipav

I giovanissimi della Conad SPB sono stati in trasferta a Romagnano Sesia, conquistando il primo set del campionato contro Acqui Terme! Vincente la AM Impianti SPB, che archivia velocemente la partita d’andata contro Acqui Terme e attende il ritorno in casa questo weekend. Finisce l’avventura per la Enercom SPB, che la scorsa settimana aveva battuto il San Rocco Novara, accendendo le speranze di un passaggio di turno. Speranze vane, perché i novaresi hanno battuto la squadra biellese per 3 a 0, conquistando la semifinale territoriale. Vittoria invece per la Officina Pozzo SPB, che ha vinto contro Novi Ligure, conquistando la finale territoriale e l’accesso alla fase regionale del campionato.

Campionati UISP

Sono ripartiti i campionati UISP, con tutte le squadre della SPB Monteleone Trasporti impegnate nella seconda fase. AM Impianti SPB giocherà i playoff ed ha già vinto la prima partita del girone, contro il To Play Filadelfia, in casa per 3 a 0. Sconfitta per l’Impresa Costruzioni Aiazzone SPB, che è stata superata in trasferta a Collegno dall’Artivolley, nella prima partita di Coppa UISP U16. Vittoria ai Playoff anche per la Monteleone Trasporti SPB in U20, contro il TVM 21, per 3 a 0; mentre la Lauretana SPB dovrà aspettare domenica per scendere in campo nella Coppa UISP U20.

Under 12 S3 Maschile

Acqui Terme - Conad SPB 2-1

Parziali: 15-3; 15-12; 12-15.

San Rocco Novara - Conad SPB 3-0

Parziali: 15-5; 15-1; 15-4.

San Rocco Novara - Conad SPB 3-0

Parziali: 15-3; 15-3; 15-7.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della Under 12 S3 Maschile con tutti gli impegni della Conad SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/48202/1 .

Under 12 S3 Femminile

La Conad SPB riprenderà il campionato domenica a Biella.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della Under 12 S3 Femminile con tutti gli impegni della Conad SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/48201 .

U12 Fipav Girone B

Lanificio di Sordevolo SPB riprenderà il campionato sabato a Novara.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone B della U12 con tutti gli impegni della Lanificio di Sordevolo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/47936 .

U15 Fipav

Acqui Terme - AM Impianti SPB 0-3

Parziali: 9-25; 13-25; 15-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del tabellone finale della U15 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49376 .

Under 16 UISP Playoff

AM Impianti SPB - To Play Filadelfia 3-0

Parziali: 25-21; 25-11; 25-10

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone di Playoff della U16 con tutti gli impegni della nostra AM Impianti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 16 UISP Coppa UISP

Artivolley - Impresa Costruzioni Aiazzone SPB 3-0

Parziali: 25-15; 25-18; 25-15.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della Coppa UISP della U16 con tutti gli impegni della nostra Impresa Costruzioni Aiazzone SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

U17 Fipav

San Rocco Novara - Enercom SPB 3-0

Parziali: 25-9; 25-23; 25-16.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U17 con tutti gli impegni della nostra Enercom SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49158 .

U19 Fipav

Novi Ligure - Officina Pozzo SPB 0-3

Parziali: 23-25; 15-25; 18-25.

A questo link potete trovare il calendario delle gare della U19 con tutti gli impegni della nostra Officina Pozzo SPB: https://www.fipavonline.it/main/gare_girone/49603 .

Under 20 UISP Playoff

Monteleone Trasporti SPB - TVM 21 3-0

Parziali: 25-11; 25-23; 25-16.

A questo link potete trovare il calendario delle gare del girone A della U20 con tutti gli impegni della nostra Monteleone Trasporti SPB: https://sites.google.com/view/uisppallavolopiemonte/home-page/campionati/as-2023-2024/giovanili/2-fase-under-maschili .

Under 20 UISP Coppa UISP

Inizia la Coppa UISP per la Lauretana SPB, in casa contro Pianalto