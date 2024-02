Biella Jam Blues compie 13 anni: alla festa un ospite speciale.

Biella Jam Blues, Associazione di Promozione Sociale senza fini di lucro, compie il suo tredicesimo compleanno e vuole festeggiarlo con una grande serata.

Biella Jam Blues si propone la promozione della musica Blues, ma non solo, in tutte le forme artistiche: musicali, letterali, pittoriche, visive, ecc., e nel corso degli ultimi anni si è distinta per aver organizzato diversi concerti e moltissime jam session che hanno dato la possibilità a tutti gli appassionati di suonare il proprio strumento su di un palco insieme a musicisti professionisti del territorio e ospiti speciali.

Nel 2023 ha organizzato, in collaborazione con le Associazioni OpificiodellArte, Microsolchi e Hydro, e con il contributo CRBiella Cultura+, la prima edizione del Festival BIELLA OPEN BLUES, due giorni di musica con giovani studenti di musica e musicisti professionisti.

Il prossimo 7 marzo alle 21.00, presso SENSE OUT di Salussola, in Via per Biella 6, la classica JAM sarà impreziosita da un ospite speciale, amico di Biella Jam Blues da anni: FRANCESCO PIU, che suonerà un breve live e animerà la jam, che proseguirà con i musicisti Andrea Beccaro, Leonardo Ceralli, Giuseppe Troncale, Roberto Degrandi.

SENSE OUT – Via per Biella, 6 – SALUSSOLA.