Elezioni in Sardegna, Cirio: "Giusto fermarsi a riflettere su questa sconfitta"

Dopo l'esito delle Regionali in Sardegna, che ha visto prevalere Alessandra Todde, la candidata sostenuta dal cosiddetto 'campo largo' tra Pd e M5S, con la sconfitta del candidato di centro destra Paolo Truzzu, il governatore del Piemonte Alberto Cirio ha commentato il risultato, concentrandosi sul risultato ottenuto dai partiti rispetto a quello del candidato sconfitto grazie al meccanismo del voto disgiunto.

"Quello che mi interessa è la tenuta dell'area politica del centrodestra - ha dichiarato Cirio - Le liste del centrodestra hanno raggiunto risultati importanti, superiore di oltre 6 punti rispetto alla sommatoria tra centrosinistra, PD e 5 Stelle. Questo dimostra che la salute del centrodestra ci sia, ma anche come le elezioni amministrative abbiano poi delle logiche territoriali che evidentemente possono condizionare e modificare il risultato. Comunque sia, lo stato di salute del centro destra è forte e come il nostro segretario nazionale Tajani ha affermato già nella giornata precedente del voto, questo risultato non avrà nessun effetto sulla tenuta del governo nazionale".

Nessuna conseguenza, quindi, sulle strategie e sulle alleanze in vista delle regionali piemontesi di giugno. "In Piemonte siamo regioni diverse ormai - ha proseguito Cirio a margine dell'inaugurazione del nuovo reparto dell'ospedale Regina Margherita - per le Regionali continuiamo ad andare avanti con la nostra determinazione, col nostro impegno. Guardiamo con attenzione quello che succede fuori ma quello che dobbiamo tenere sotto controllo è la nostra realtà piemontese, la sanità del Piemonte, i bisogni dei piemontesi che sono quello che in un'elezione regionale fa la differenza".

"Il dato delle politiche è un dato che sotto il profilo dell'aria politica, dell'appartenenza politica rincuora, ma allo stesso tempo quando si perde bisogna fermarsi, ragionare e riflettere quindi giusto farlo anche per poter migliorare la propria offerta politica", ha concluso il presidente della Regione Piemonte.