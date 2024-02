Elezioni amministrative, “Parliamo di Mongrando”: l'incontro in Biblioteca.

Massimo Guabello, responsabile organizzativo, propone Parliamo di Mongrando: “Un invito a tutti coloro che amano il nostro comune”.

La serata si terrà presso la Biblioteca comunale, giovedì 29 febbraio, alle ore 20.30.

"Un confronto interessante che vuole permettere ai cittadini di proporre argomenti, esprimere posizioni e dichiarare le proprie soddisfazioni o insoddisfazioni. Il tutto per migliorare la vita sociale all'interno del nostro comune e per capire se qualcuno intende mettersi in gioco".