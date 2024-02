Degustazione da non perdere al Symposium di Chiavazza, ecco quando sarà

Scontro tra Titani con una favolosa degustazione da non perdere al Symposium di Chiavazza. Qualcuno diceva vi stupiremo con effetti speciali, noi la chiamiamo con sentori ed aromi spaziali. Tre vini importanti, famosi blasonati e ricercati. Il sommelier Maurizio Mazzuchetti, titolare dell'enoteca propone: Barolo 2018 Carlo Romana, Taurasi Tenuta il Meriggio 2017, Amarone Classico Sup. 2015 Corteforte. Per chi lo desidera saranno serviti ricchi taglieri con prodotti del territorio.

La degustazione si effettuerá venerdì 1° e sabato 2 marzo, a partire dalle 18.30 con la formula promozionale 3 calici a 20 euro. È gradita la prenotazione. Per info e prenotazioni: 0150155072, 3355982038 o sywinetr@gmail.com