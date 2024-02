Casapinta: Molto interesse alle serate della Pro Loco. Un successo il primo appuntamento

Successo per la serata organizzata il 26 febbraio dalla nuova Pro Loco di Casapinta: "Orto naturale, come lo prepari?" con 60 persone coinvolte, attuali e futuri appassionati di orti e coltivazioni residenti in paese e provenienti anche dai comuni limitrofi.

La serata è stata curata da Davide Scarlatta che sarà presente anche lunedì 8 aprile per il secondo appuntamento in cui verranno trattate le tecniche di difesa per gli ortaggi.

Gli organizzatori hanno intenzione di proseguire, visto l'interesse, con altri incontri e si pensa già ad una serata dedicata alle erbe spontanee.