Furgone in fiamme a San Germano: il conducente ferma il mezzo e si mette in salvo

Momenti di paura, nel pomeriggio di martedì, intorno alle 16,30, per l'incendio di un furgone avvenuto in via Torino a San Germano. Quando sono divampate le fiamme, il mezzo era in movimento: il conducente è riuscito rapidamente a fermarsi e lasciare l'abitacolo senza riportare danni e senza coinvolgere altre auto.

Per le operazioni di spegnimento sono intervenutele squadre dei Vigili del Fuoco della centrale di Vercelli, insieme a quella del distaccamento volontario di Santhià: le squadre, si sono immediatamente adoperate per l'estinzione del rogo e la messa in sicurezza dell’area interessata. Sono intervenuti anche i Carabinieri per i controlli e la gestione della viabilità.