Raffica di incidenti nel Biellese, a Salussola donna finisce fuori strada con l'auto per la pioggia (foto di repertorio)

Raffica di incidenti nel Biellese. Sono avvenuti ieri, 27 febbraio, nei comuni di Occhieppo Inferiore (un paio), Vigliano Biellese, Biella e a Salussola, dove si è registrato una donna ferita.

La stessa, infatti, ha perso il controllo della propria auto ed è finita fuori dalla carreggiata a causa del manto stradale reso viscido dalla pioggia. La 39enne è stata subito assistita dal personale sanitario del 118 e trasportata in ospedale per le cure del caso. Sul posto i Carabinieri per la raccolta dei rilievi.

Negli altri casi, invece, non si sono registrate conseguenze gravi, se non danni ai mezzi coinvolti.