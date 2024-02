In questo momento una squadra dei Vigili del Fuoco si trova a Candelo per una fuoriuscita di gas. Sono già state fatte tutte le verifiche del caso, e sono in attesa dei tecnici che provvedano alla riparazione del guasto.

Il tubo dove c'è la perdita si trova all'esterno di un palazzo, in via Trieste, ma la situazione dovrebbe comunque risolversi a breve.