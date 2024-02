Pray, rinnovato il consiglio della Pro Loco con nuovi componenti: ecco chi sono

Il consiglio della Pro Loco di Pray si è rinnovato. Questi i nomi dei 7 nuovi componenti: Aldo Vellati, Massimo Artuso, Lorella Corradi, Federico Boggia, Michela Xausa, Pietro Iucolano, Laura Gianadda.

Nella prossima riunione di martedì, 7 marzo, saranno assegnate le cariche istituzionali. Per il resto, ottima partecipazione di pubblico e immediato tesseramento di molti nuovi soci: in particolare giovani sostenitori pronti a mettersi a disposizione per la realizzazione di nuovi eventi.

I nuovi componenti del direttivo sono stati scelti e votati da una lista di 13 candidati; come sempre, anche gli esclusi rimarranno nel giro degli stretti collaboratori della Pro Loco.