Atap, Linea 360 Biglietto integrato Treno–Bus

Atap informa che dal 15 febbraio è operativo il servizio combinato “Treno + Bus”.

Il servizio permette agli utenti che raggiungono in treno la stazione di Biella San Paolo di proseguire per il Santuario di Oropa con un solo biglietto acquistabile insieme al titolo di viaggio ferroviario unicamente sui canali di vendita di Trenitalia (sito internet, App Trenitalia, Self Service in stazione, biglietterie, agenzie di viaggio abilitate, punti vendita Tabaccai PUNTOLIS, Mooney).

Il biglietto del servizio bus per la tratta Biella-Santuario di Oropa non può essere acquistato singolarmente sui sistemi e nei punti di vendita di Trenitalia; la vendita del servizio ferroviario Trenitalia e di quello effettuato con servizio bus, laddove rappresentata da un unico biglietto, si riferisce a contratti di trasporto distinti tra ciascun vettore e come tali vanno considerati anche per ciò che concerne i rapporti verso la clientela.

Eventuali reclami o segnalazioni della clientela saranno gestiti dal vettore a cui sono riferiti.