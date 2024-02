Proseguono a Cerrione i lavori in corso di rifacimento della tombinatura (in percorrenza ed attraversamento) al km 22+800 della Strada Provinciale 143 Vercellese, previsti fino al 1° marzo.

La proroga dei lavori allungherà fino al 15 marzo, la chiusura della rampa in uscita sulla SP 143 in direzione Cerrione, posta al km 4+300 della stessa provinciale, dove si stanno eseguendo adeguamento e messa in sicurezza del reticolo idraulico minore del Torrente Elvo.