Cavaglià, il Comune informa: “Guasto all'impianto di approvvigionamento a servizio dell'acquedotto”

“Cordar comunica che, a seguito del guasto improvviso dell'impianto di approvvigionamento a servizio dell'acquedotto comunale di Cavaglià, dalle 15 del giorno 28 febbraio fino al termine dei lavori si potrebbe verificare la sospensione momentanea e saltuaria della distribuzione di acqua potabile ed improvvisi cali di pressione in alcune zone del territorio comunale. I tecnici Cordar S.p.A. Biella Servizi sono al lavoro per risolvere il guasto nel breve”. Lo scrive il comune di Cavaglià.

E aggiunge: “Scusandosi anticipatamente con l'Utenza per i disagi che si potrebbero verificare, la Società resta a disposizione per ogni chiarimento in merito al numero verde 800996014”.