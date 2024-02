Ottimo debutto per Leonardo De grandi sulla pista di Lonato del Garda FOTO

Prima gara 2024 per Leonardo De grandi, portacolori della scuderia biellese Rally & co , sulla pista di Lonato del Garda “South garda karting” in occasione del Winter Trophy ,competizione di livello internazionale con debutto nella categoria mini Rok per il pilota Postuense.

Numero 109 sulle pance laterali pronto a lottare con altri 42 piloti sigla il 2° tempo in qualifica arrivando 9 ° (dopo essere stato penalizzato di 7 posizioni) nella prima manche ed arrivando 2° nella seconda. La domenica parte bene con una 6° posizione nella gara eliminatoria che consente a Leo l’accesso alla finale che lo vede quinto dopo una grande partenza ma un contatto lo relega in 26° posizione che dopo 9 giri affrontati con il coltello tra i denti consente al piccolo biellese di recuperare 13 posizioni terminando tredicesimo assoluto.

Un ottimo debutto ,avvenuto su di un palcoscenico totalmente nuovo ,in mezzo ad una miriade di piloti stranieri di alto livello non hanno intimorito il driver della Rally & co che si e’ battuto come un pilota di esperienza mettendo in evidenza il suo talento e la sua caparbietà.