“Oltre la rete, oltre il muro”, a Cracovia il torneo della Memoria, per non dimenticare

Pallavolo e memoria. Schiacciate e ricordo. Le società del gruppo Experience con la collaborazione di Moxa (Modena per gli Altri) hanno organizzato (dal 29 febbraio al 3 marzo a Cracovia, in Polonia) il torneo della Memoria, per non dimenticare. Credendo fortemente nel valore educativo dello sport le squadre che partecipano al torneo internazionale giovanile, polacche, italiane e ucraine vivranno un'importante esperienza sia dal punto di vista sportivo che personale.

Il torneo

Fra una partita e l'altra i ragazzi e le ragazze (in totale ci sono 16 formazioni, 8 per genere) faranno una visita guidata al campo di concentramento di Auschwitz e ad altri luoghi storici della tragedia delle deportazioni e dello sterminio di milioni di ebrei, zingari, dissidenti, avversari politici durante il periodo dell'occupazione nazista. Motori dell'iniziativa del gruppo Experience e dell'organizzazione, Edward Skorek e Rodolfo Giobbe Giovenzana, che sono stati compagni di squadra nel campionato italiano al Panini Modena (hanno vinto uno scudetto nel 1976), epoca in cui Skorek diventava campione del mondo e olimpico con la maglia della Polonia. Il torneo ha il patrocinio della federazione polacca di pallavolo e della federazione italiana e vivrà il suo momento clou in contemporanea con le final four di Plusliga, che si giocheranno proprio a Cracovia nel fine settimana.

Le squadre partecipanti

Maschile: Dinamo Pallavolo Bellaria, Enercom SPB, PiacenzaVolley, Frignano Volley Project, Sms Sparta Krakow 1, Sms Sparta Krakow 2, Aks Resovia Rzeszow, squadra di Pallavolo dell'Ucraina.

Femminile: Idea Volley Bellaria Igea Marina, Sosus Susegana, PiacenzaVolley, Volley Accademy Manù Benelli, Sms Sparta Krakow, Kadra Malopolski, Uks Setbol Oswiecim, squadra di pallavolo dell'Ucraina.