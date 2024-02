Le opportunità del PNRR per le PMI italiane: la guida

Il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) rappresenta un fondamentale strumento per la ripartenza dell'economia italiana negli anni post pandemia, delineando un ambizioso percorso di sviluppo e crescita. Ma quali sono gli elementi che possono essere sfruttati per ottenere finanziamenti agevolati per le imprese italiane o altre misure per la crescita?

Predisposto dal Governo italiano per accedere ai fondi europei del NextGenerationEU (lo strumento introdotto dall'Unione Europea in risposta alla crisi innescata dal Covid-19), il PNRR è un documento strategico che definisce una serie di riforme e investimenti relativi al quinquennio 2021-2026, attraverso specifici progetti e provvedimenti che intercettano un ampio ventaglio di ambiti.

Il piano contiene una notevole quantità di risorse, le quali costituiscono un’occasione irripetibile per l’Italia e lo sviluppo del sistema paese. Questo discorso non fa eccezione per PMI e startup, che hanno la possibilità di spingere sull'acceleratore dell'innovazione, della digitalizzazione e della sostenibilità per allargare i propri orizzonti e diventare sempre più competitive sul mercato.

Ecco alcuni dei principali ambiti e iniziative che offrono opportunità concrete alle PMI per consolidare e potenziare la propria attività.

PNRR per le PMI: digitalizzazione e innovazione

Nel perimetro della Missione 1 del PNRR (Digitalizzazione, innovazione, competitività, cultura e turismo), che mobilità il 21% delle risorse disponibili con oltre 40 miliardi di euro di progetti previsti, emergono rilevanti occasioni per le aziende italiane. Gli obiettivi sono la promozione e il sostegno della transizione digitale, dell'innovazione e della competitività del sistema produttivo.

Tali misure supportano settori ad elevato contenuto tecnologico e allineano le iniziative nazionali alle strategie europee, come nel caso delle tecnologie satellitari. Le PMI possono quindi beneficiare di misure come l’investimento Transizione 4.0, che punta a favorire trasferimento tecnologico, ricerca applicata, trasformazione digitale dei processi produttivi e investimenti in beni immateriali tramite la concessione di un credito di imposta.

Il piano prevede inoltre di incentivare gli investimenti sull'internazionalizzazione, sia sotto forma di contributi e prestiti agevolati a imprese operanti sui mercati esteri, sia attraverso lo strumento del contratto di sviluppo volto ad accrescere la competitività e la resilienza delle filiere.

PNRR per le PMI: cultura e turismo

Il PNRR si concentra anche sul rilancio dei settori della cultura e del turismo, cruciali nell'economia italiana (il turismo rappresenta il 12% del PIL).

Una delle principali linee d'azione riguarda la valorizzazione dei siti storici e culturali con l'obiettivo di migliorare la loro attrattività, sicurezza e accessibilità. Questi interventi non si limitano soltanto ai grandi punti di interesse, ma includono anche la tutela e la valorizzazione dei siti minori, come i borghi, il che si traduce in straordinarie opportunità per le imprese.

Inoltre, sono previsti interventi mirati al miglioramento delle strutture turistico-ricettive e dei servizi turistici. Sono azioni di riqualificazione e rinnovamento dell'offerta sono orientate verso la sostenibilità ambientale e l'utilizzo delle nuove tecnologie digitali, che consentono di offrire nuovi servizi e migliorare l'accesso alle risorse turistiche e culturali.

La transizione verde nel PNRR

La sostenibilità ambientale è tra i pilastri del PNRR. Ad esempio il fondo Green Transition, finanziato con 250 milioni e gestito da CDP Venture Capital, intende promuovere la transizione ecologica attraverso cinque settori chiave dell'innovazione. In particolare, focalizza l'attenzione sulla filiera delle rinnovabili, intesa come l'insieme delle tecnologie in grado di supportare questo necessario cambiamento di paradigma energetico.

Inoltre, il fondo si concentra sullo storage dell'energia, ovvero sulla capacità di conservare l'energia prodotta da fonti rinnovabili per immetterla nel sistema quando necessario. Allo stesso tempo, promuove l'economia circolare, mirando a ridurre gli sprechi e a massimizzare il riutilizzo delle risorse.

La mobilità elettrica, infine, rappresenta un altro pilastro fondamentale del fondo, che mira a incentivare l'adozione di veicoli a zero emissioni per ridurre l'impatto ambientale legato al trasporto, così come l'efficientamento energetico degli edifici.