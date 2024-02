Vigliano: Perde il controllo dell'auto e centra quattro vetture in sosta

Ha perso il controllo dell'auto e ha centrato quattro vetture in sosta lungo via Milano.

Il fatto è accaduto ieri 26 febbraio a Vigliano, di prima mattina, intorno alle 6,50: al volante del mezzo che ha sbandato c'era un uomo di 77 anni residente a Valdengo che fortunatamente non ha riportato ferite.

Sul posto sono arrivati i Carabinieri di Candelo e di Occhieppo per i rilievi e la viabilità, oltre che il personale medico del 118 che ha trasportato l'uomo all'ospedale per gli accertamenti del caso, in quanto non si esclude che possa essere stato colto da malore.