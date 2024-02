Cantiere al parcheggio del Bellone al Piazzo: a breve orario allungato per l'ex funicolare

Commercianti e residenti sono in attesa: lo scorso 21 febbraio il Comune ha incontrato il neo comitato di residenti e commercianti del Piazzo nato per chiedere all'amministrazione di trovare una soluzione per via della chiusura del parcheggio del Bellone interessato da un cantiere. E gli uffici di Palazzo Pella sono al lavoro per cambiare orari all'ex funicolare. L'idea è di allungarne il funzionamento sia nei giorni infrasettimanali che nel fine settimana.

Domenica scorsa alle 18,15 la funicolare funzionava ancora, e qualche residente immaginava già che l'orario fosse cambiato. Non era ancora così.

"I tecnici stanno provvedendo in questi giorni - spiega il vice sindaco Giacomo Moscarola - per fare le proiezioni del caso e per valutare i costi che non sono indifferenti, ma pare l'unica soluzione plausibile".

Nel dettaglio, oggi l'impianto che collega Biella Piano con il Piazzo si ferma alle 18. Il Comune sta invece ora valutando di modificarlo allungandolo alle 22 dal lunedì al giovedì e all'1 venerdì, sabato e domenica.

"Non possiamo non tenere conto dei fatto che nel fine settimana le attività hanno orari differenti e lavorano di più - conclude Moscarola - , in ogni caso dalla prossima settimana dovrebbe già essere in vigore il nuovo orario".