Mongrando collega Comune e Cittadini con l’APP “LaMiaCittà”

Il comune di Mongrando si avvicina ai cittadini e sceglie di comunicare con un'applicazione per smartphone: si tratta della soluzione App “LaMiaCittà”.

“Questo servizio consente di avere una suite di strumenti di comunicazione web integrati tra loro, peculiarità che permette la gestione delle informazioni in modo univoco e centralizzato – spiega il sindaco Antonio Filoni - L’app consentirà ai cittadini, tra le altre funzionalità, di accedere facilmente ad avvisi e news, anche tramite la ricezione di notifiche direttamente sul proprio smartphone, accedere alle informazioni utili in merito agli uffici comunali nonché ricevere le allerte meteo della Protezione Civile. L’App è già disponibile gratuitamente sugli store Android e IOS. L’obiettivo di questa soluzione è avvicinare il Comune ai residenti: la comunicazione è fondamentale, così come la tecnologia, per restare al passo ed in linea con i bisogni e le necessità dei cittadini”.