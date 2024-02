Prima gara di squadra per la Pietro Micca, arriva l'argento

Prima gara di squadra ieri per la Pietro Micca che ha schierato le sue ragazze conquistando una splendida medaglia d’argento. Federica Destefanis e Isotta Passini rientravano in gara dopo anni di stop e hanno sostenuto la squadra eseguendo due attrezzi a testa con ottimi punteggi.

Giorgia Delpiano ha presentato per la prima volta il suo doppio avanti al corpo libero gareggiando su tutti e quattro gli attrezzi, mentre ha completato la squadra Lucrezia Rimondi alla sua prima esperienza su questo livello.

Preziose le collaborazioni messe in piedi anche quest’anno con altre società piemontesi che hanno garantito alla squadra la presenza di Cloe Ceglie tesserata da qualche anno in Pietro Micca ma cresciuta ed allenata alla Ginnastica Baveno, oltre all’importante contributo sui quattro attrezzi di Vittoria Maggia, ginnasta biellese in forza alla La Marmora ma ceduta in prestito per l’occasione.