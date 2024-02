Ginnastica Artistica Femminile, buona gara per Sarah Botto in categoria Silver

A Torino, domenica 25 febbraio, nella prima prova regionale a squadre per la categoria Silver LE, Ginnastica Biella ha gareggiato con Sarah Botto grazie alla collaborazione con la squadra di G&Academy Asd di Torino. La giovane atleta, in prestito, non ha sbagliato nulla, contribuendo alla buona prova generale della squadra, giunta al 4° posto.

Sarah, accompagnata da Irina Sitnikova, ha svolto un’ottima prova su tutti e quattro gli attrezzi, dosando l’agitazione con la sua grande passione per la ginnastica. Ginnastica Biella ringrazia la tecnica Alina di G&Academy averci concesso questa opportunità e Sarah per la bella domenica di sport!